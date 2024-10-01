Мнения подписчиков разделились: одни списали все на детскую шалость. Другие увидели признаки движения квадроберов.

Вчера, 30 сентября, в соцсетях появилось видео прогулки на детской площадке, сделанной под окнами многоэтажки на Пригородной, 30. Судя по всему, мама ведет девочку раннего детсадовского возраста на паводке. При этом рядом весело бегает собака без поводка – домашний питомец.

Бурную полемику вызвала девочка в комбинезоне, которая то ли имитирует действия животного, то ли банально балуется. Некоторые подписчики усмотрели в этом признаки движения квадроберов, где люди пытаются подражать питомцам.

Как явствует из ролика, ребенку и собаке понравилась одна и та же палка. А животное воспринимает маленького человека как сородича, пытаясь играть с ним.