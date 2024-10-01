Их получат отличники учебы, а также дети, находящиеся в сложной жизненной ситуации.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал, как станут выглядеть новогодние подарки от городской администрации. Он уточнил, что подрядчик представил несколько эскизов для новогодних подарков. В итоге выбрали вариант с Дедом Морозом и змеей. Поскольку по восточному календарю 2025 год называют годом Деревянной Змеи. На обратной стороне разместят обращение мэра к юным омичам.

Вес каждого подарка составит 1 килограмм, в его состав войдут шоколад, конфеты нескольких видов и другие сладости.

Такие презенты получат отличники и активисты учебы, а также дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации.

Ранее «Омск-информ» писал о том, что поставкой подарков для омской мэрии займется фирма из Тамбова. Итоговая сумма контракта составила 7,5 млн рублей.