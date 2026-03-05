Омичкам в подарок на 8 Марта везут тайский жемчуг

Таможенники рассказали, что входит в праздничный «джентльменский набор».

скрин https://fgis-saturn.ru/

В преддверие празднования 8 Марта таможенники рассказали, что кроме цветов везут омичкам в подарок. Список включает как традиционные сладости и косметику, так и необычные украшения из Азии.

– Импортируется шоколад из Италии, Китая, Кореи и Финляндии, из семи стран – косметика, изделия из искусственного меха. Китай стал основным поставщиком плюшевых игрушек. Впервые отмечен культивированный жемчуг из Таиланда, – рассказал заместитель начальника Сибирского таможенного управления Дмитрий Колыханов.

Помимо импорта, таможня фиксирует и экспортные поставки – так, шоколад из Сибири везут в 16 зарубежных стран. Впервые осуществлена поставка конфет с начинкой в Иорданию. В Сербию, Турцию, Таджикистан, Монголию из Сибири поставляется парфюмерная вода, уходовая косметика экспортируется в Узбекистан, Китай, Грузию и Азербайджан.

Что касается цветочной продукции, то ее стали ввозить больше, чем в прошлом году. Традиционными лидерами импорта остаются розы, хризантемы и гвоздики.