Омички назвали худшие подарки на 8 Марта

Напольным весам и антивозрастной косметике женщины предпочтут билет на концерт или погашение кредита.

В преддверии Международного женского дня женщины рассказали, какие презенты могут окончательно испортить праздничное настроение. Данными опроса поделился ювелирный холдинг Sokolov.

Возглавили антирейтинг «нежеланных» подарков напольные весы – против такого жеста высказались 62 % опрошенных женщин. В список неудачных решений также попали одежда или косметика, выбранные партнером самостоятельно, вещи сомнительного качества и абонементы в тренажерные залы. Более половины респонденток признались, что не оценят кухонную технику, подаренную «для пользы», а также стандартную посуду, наборы из супермаркетов и средства с пометкой «антивозрастные».

Исследование показало, что современные пары все чаще отказываются от идеи сюрприза в пользу практичного подхода. Почти каждая четвертая пара предпочитает выбирать подарок совместно, а 15 % женщин заранее готовят для партнеров списки желаемого. Часть дам берет инициативу полностью на себя: 21 % заявляют о своих предпочтениях напрямую, а 18 % просят денежный эквивалент, чтобы распорядиться им по своему усмотрению. При этом лишь каждая седьмая женщина готова искренне порадоваться любому неожиданному сюрпризу.

Что касается предпочтений, то только 22 % россиянок рассматривают цветы как основной подарок. Почти пятая часть опрошенных мечтает о ярких впечатлениях – праздничном ужине, романтической поездке или билете на концерт. В перечень желанных презентов также вошли ювелирные украшения, современные гаджеты и даже помощь в погашении кредита. Подобная статистика подтверждает, что залог успешного праздника сегодня кроется не в эффекте неожиданности, а в предварительном обсуждении планов.