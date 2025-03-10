Аналитики отметили, что подарки становятся дороже.

По итогам праздничных продаж аналитики маркетплейсов составили рейтинг трат. В Омской области на 30 % выросли продажи iPhone, и в целом сохраняется тенденция к увеличению дорогостоящих покупок онлайн, сообщает РБК-Омск.

Перед 8 Марта самый большой рост продаж показали специализированные подарочные наборы, их купили на 210 % больше, чем неделей назад. Ароматических свеч продали на 160 % больше, в лидерах роста по обороту открытки – 210 %, а также цветы – 310 %.

Как сообщается, рост показали продажи дубайского шоколада, по сравнению с прошлым годом цифры называются фантастические – на 600 000 %. Но в 2024 году его почти не было в праздничных предложениях. Если сравнивать с показателями предыдущей недели, то дубайского шоколада стали покупать всего на 3 % больше. Эксперты говорят о том, что он потерял актуальность в качестве подарка.

Прирост дали гели для душа, бомбочки для ванн, духи. Для подарков покупали и ювелирку – рост на 40 % больше, предпочтение отдавалось серьгам.