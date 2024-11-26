Омск-Информ
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·Общество

Руководитель отдела либо всей компании способен купить то, что хочет. Гнаться за дороговизной подарка не стоит.

Дарить своего начальнику дорогой подарок на Новый год не стоит, заявил педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева. Эксперт советует отдать предпочтение чему-то памятному для руководителя, например, красиво оформленным фотографиям руководителям с коллективом.

– Удивлять начальника ценой, поверьте мне, не стоит. Он может сам себе позволить то, что хочет, – цитирует Николаеву портал NEWS.RU. – А вот что-то памятное, что оставит след в его душе, – это да. Это может быть не купленный подарок, а сделанный своими руками. Я не имею в виду корявые упражнения в вязании крючком. Возможно, сотрудники соберут фотографии за год, сделают то, что в советское время называлось стенгазетой, о ярких моментах из жизни компании.

Кроме того, консультант по деловому этикету напомнила, что индивидуальные подарки руководителю от одного сотрудника не приняты. Это может натолкнуть начальника на мысли о подхалимстве. Но есть исключения: например, у сотрудника и руководителя давние и крепкие отношения, они давно работают вместе. В этом случае индивидуальный подарок уместен.

·Общество

Руководитель отдела либо всей компании способен купить то, что хочет. Гнаться за дороговизной подарка не стоит.

Дарить своего начальнику дорогой подарок на Новый год не стоит, заявил педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева. Эксперт советует отдать предпочтение чему-то памятному для руководителя, например, красиво оформленным фотографиям руководителям с коллективом.

– Удивлять начальника ценой, поверьте мне, не стоит. Он может сам себе позволить то, что хочет, – цитирует Николаеву портал NEWS.RU. – А вот что-то памятное, что оставит след в его душе, – это да. Это может быть не купленный подарок, а сделанный своими руками. Я не имею в виду корявые упражнения в вязании крючком. Возможно, сотрудники соберут фотографии за год, сделают то, что в советское время называлось стенгазетой, о ярких моментах из жизни компании.

Кроме того, консультант по деловому этикету напомнила, что индивидуальные подарки руководителю от одного сотрудника не приняты. Это может натолкнуть начальника на мысли о подхалимстве. Но есть исключения: например, у сотрудника и руководителя давние и крепкие отношения, они давно работают вместе. В этом случае индивидуальный подарок уместен.