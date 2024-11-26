Руководитель отдела либо всей компании способен купить то, что хочет. Гнаться за дороговизной подарка не стоит.

Дарить своего начальнику дорогой подарок на Новый год не стоит, заявил педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева. Эксперт советует отдать предпочтение чему-то памятному для руководителя, например, красиво оформленным фотографиям руководителям с коллективом.

– Удивлять начальника ценой, поверьте мне, не стоит. Он может сам себе позволить то, что хочет, – цитирует Николаеву портал NEWS.RU. – А вот что-то памятное, что оставит след в его душе, – это да. Это может быть не купленный подарок, а сделанный своими руками. Я не имею в виду корявые упражнения в вязании крючком. Возможно, сотрудники соберут фотографии за год, сделают то, что в советское время называлось стенгазетой, о ярких моментах из жизни компании.

Кроме того, консультант по деловому этикету напомнила, что индивидуальные подарки руководителю от одного сотрудника не приняты. Это может натолкнуть начальника на мысли о подхалимстве. Но есть исключения: например, у сотрудника и руководителя давние и крепкие отношения, они давно работают вместе. В этом случае индивидуальный подарок уместен.