Итоговая сумма контракта составила 7,5 млн рублей.

Сегодня, 20 сентября, стало известно, у кого омская мэрия закупит новогодние подарки. На сайте госзакупок был размещен договор на поставку сладостей к празднику.

В этом году новогодние подарки для маленьких омичей доставит ООО «Гифтлэнд». Организация зарегистрирована в Тамбове в 2021 году. Ее основным видом деятельности является оптовая торговля шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями. Итоговая сумма контракта составила 7,5 млн рублей.

Отметим, что цена за один подарочный новогодний подарок менялась в течение торгов. Сперва она была 626 руб, а стала 453,85 руб. Также за этим призошло увеличение в количестве поставки: вместо 12 тыс. подарков подрядчик готов продать 16,6 тысячи.

Напомним, что в прошлом году мэрия потратила на миллион больше – 8,5 млн рублей. Поставщиком стала частный предприниматель из Предуралья Екатерина Березина.