Омск-Информ
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·Общество

Авария произошла прошлой зимой, но ремонт до сих пор не провели.
Жильцы дома № 27 на Молодогвардейской улице в Омске пожаловались в соцсетях на отсутствие подготовки к отопительному сезону. По их словам, в здании общежития до сих пор не заменили лопнувшие прошлой зимой батареи на лестничной площадке.
– УК «Лидер Омск» с декабря прошлого года кормила завтраками о замене разорванных батарей. Дошло до того, что мастер этой компании в открытую заявила, что ничего в нашем доме делать не будут. Вопрос к энергетикам, как они дом с разорванными батареями в местах общего пользования допустили к отопительному сезону? – сообщается в посте.
Отметим, что жильцы кирпичной пятиэтажки 1968 года постройки жаловались и на другие проблемы. Весной на стене дома образовалась трещина, а ремонт общежития планируется только в 2026–2028 годах.
·Общество

Авария произошла прошлой зимой, но ремонт до сих пор не провели.
Жильцы дома № 27 на Молодогвардейской улице в Омске пожаловались в соцсетях на отсутствие подготовки к отопительному сезону. По их словам, в здании общежития до сих пор не заменили лопнувшие прошлой зимой батареи на лестничной площадке.
– УК «Лидер Омск» с декабря прошлого года кормила завтраками о замене разорванных батарей. Дошло до того, что мастер этой компании в открытую заявила, что ничего в нашем доме делать не будут. Вопрос к энергетикам, как они дом с разорванными батареями в местах общего пользования допустили к отопительному сезону? – сообщается в посте.
Отметим, что жильцы кирпичной пятиэтажки 1968 года постройки жаловались и на другие проблемы. Весной на стене дома образовалась трещина, а ремонт общежития планируется только в 2026–2028 годах.