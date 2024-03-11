Плановый ремонт общежития должен пройти в 2026–2028 годах. В доме планируют провести капитальный ремонт фасада и подвала.
В Фонде капитального ремонта Омской области прокомментировали ситуацию с общежитием, находящимся по адресу: ул. Молодогвардейская, 27, в котором начали трескаться стены. В ведомстве отметили, что здание включено в региональную программу капремонта многоквартирных домов. Плановый ремонт общежития должен пройти в 2026–2028 годах. В доме планируют провести капитальный ремонт фасада и подвала.
– Следить за состоянием общего имущества дома обязана управляющая компания, ее непосредственная обязанность – проводить текущий ремонт. В случае отсутствия УК бремя содержания общего имущества дома ложится непосредственно на собственников, – отметили в фонде.
Ранее в мэрии отметили, что, по информации УК «Омсклидер», жильцы общежития не обращались к ним с проблемой. После сообщения в соцсетях обследование дома обещали провести: на трещины должны были установить маячки.