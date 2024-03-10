Омск-Информ
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·Происшествия

Здание 1968 года постройки располагается в Ленинском округе.
Жильцы общежития № 27 по улице Молодогвардейской сообщили, что на стене их дома образовалась трещина, а управляющая компания ничего не предпринимает. Омичи опубликовали фото в паблике «Омск ВК».
В мэрии отметили, что, по информации управляющей организации «Омсклидер», жильцы к ним не обращались. После сообщения в соцсетях обследование дома все-таки проведут. Чиновники пообещали, что сегодня на трещины установят маячки, чтобы следить, не увеличиваются ли они.
Отметим, что этой зимой трещины появились в стенах дома № 23/2 на Пригородной. Жильцы связывают это со строительством, которое развернулось прямо у них под окнами. Чтобы выяснить причину, планируется экспертиза.
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·Происшествия

Здание 1968 года постройки располагается в Ленинском округе.
Жильцы общежития № 27 по улице Молодогвардейской сообщили, что на стене их дома образовалась трещина, а управляющая компания ничего не предпринимает. Омичи опубликовали фото в паблике «Омск ВК».
В мэрии отметили, что, по информации управляющей организации «Омсклидер», жильцы к ним не обращались. После сообщения в соцсетях обследование дома все-таки проведут. Чиновники пообещали, что сегодня на трещины установят маячки, чтобы следить, не увеличиваются ли они.
Отметим, что этой зимой трещины появились в стенах дома № 23/2 на Пригородной. Жильцы связывают это со строительством, которое развернулось прямо у них под окнами. Чтобы выяснить причину, планируется экспертиза.
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