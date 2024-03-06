Застройщик микрорайона Михаил Попов оплатит экспертизу, после которой станет понятно, существует ли угроза обрушения многоэтажки.
Мэр Омска Сергей Шелест подвел итоги рабочей встречи с жителями многоэтажки на улице Пригородной, 23/2, в Советском округе. В последнее время дом преследуют катаклизмы: сначала здание пошло трещинами, потом вышла из строя насосная станция, и подвал стал тонуть в нечистотах.
По словам градоначальника, все вопросы решили на месте. Застройщик микрорайона Михаил Попов оплатит экспертизу, чтобы оценить масштабы ущерба зданию. Может появиться угроза обрушения. А канализационно-насосную станцию заберет на свой баланс «ОмскВодоканал».
– Мы обсудили три вопроса: трещины, работу КНС и того, кто сделает ремонт в доме. Договорились, что застройщик за свой счет сделает экспертизу. И тогда станет понятно, существует ли угроза обрушения здания, и нужен ли ремонт. «ОмскВодоканал» подписал договор об аварийном перекрытии канализационно-насосной станции. В ближайшее время ресурсная организация заберет ее на постоянное обслуживание, – подчеркнул он.
Если конструкции дома признают опасными, то, скорее всего, возмещать ущерб придется застройщику нового ЖК «Мирапорт», компании «Причал 55».