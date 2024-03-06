Застройщик микрорайона Михаил Попов оплатит экспертизу, после которой станет понятно, существует ли угроза обрушения многоэтажки.

Застройщик микрорайона Михаил Попов оплатит экспертизу, после которой станет понятно, существует ли угроза обрушения многоэтажки.

Мэр Омска Сергей Шелест подвел итоги рабочей встречи с жителями многоэтажки на улице Пригородной, 23/2, в Советском округе. В последнее время дом преследуют катаклизмы: сначала здание пошло трещинами, потом вышла из строя насосная станция, и подвал стал тонуть в нечистотах.

По словам градоначальника, все вопросы решили на месте. Застройщик микрорайона Михаил Попов оплатит экспертизу, чтобы оценить масштабы ущерба зданию. Может появиться угроза обрушения. А канализационно-насосную станцию заберет на свой баланс «ОмскВодоканал».

– Мы обсудили три вопроса: трещины, работу КНС и того, кто сделает ремонт в доме. Договорились, что застройщик за свой счет сделает экспертизу. И тогда станет понятно, существует ли угроза обрушения здания, и нужен ли ремонт. «ОмскВодоканал» подписал договор об аварийном перекрытии канализационно-насосной станции. В ближайшее время ресурсная организация заберет ее на постоянное обслуживание, – подчеркнул он.

Если конструкции дома признают опасными, то, скорее всего, возмещать ущерб придется застройщику нового ЖК «Мирапорт», компании «Причал 55».