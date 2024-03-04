В двух многоэтажках периодически выходит из строя канализация, из-за чего затопляется подвал. А в стенах домов даже есть трещины.

В двух многоэтажках периодически выходит из строя канализация, из-за чего затопляется подвал. А в стенах домов даже есть трещины.

Мэр Омска Сергей Шелест и прокурор города Павел Попов встретились с жителями многоэтажек на улице Пригородной в Советском округе. Вопросов у людей накопилось много: здесь и плохая работа канализации, из-за чего периодически затопляется подвал, и трещины в стенах дома, которые жильцы связывают с проходящей поблизости стройкой, и ремонт подъездов.

– По первому вопросу договорились с застройщиком, который возводил микрорайон, что он оплатит экспертизу. Организацию, которая ее проведет, выберут сами жители. По КНС: договор аварийного перекрытия с омским подразделением Росводоканала подписан, в ближайшие время будут оформлены документы на постоянное обслуживание, это, по сути, ничего не меняет – дома уже под крылом ресурсоснабжающей организации, но мы действуем строго в рамках закона, и договор о передаче имущества необходим, – прокомментировал ситуацию Шелест в своем телеграм-канале.

Кто и за чьи деньги будет ремонтировать подъезды, будет решаться после экспертного заключения. Оно пока не вынесено.