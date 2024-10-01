Омск-Информ
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·Общество

В первый день октября температура воздуха прогреется до +20 градусов.

Малооблачная погода с температурой воздуха до +20 градусов ожидается во вторник, 1 октября, в Омске. Холодный атмосферный фронт, который начнет смещаться с севера на юг и постепенно вытеснять тепло из Омской области, ожидается в среду-четверг, а значит, у омичей еще день, чтобы насладиться хорошей погодой.

На протяжении всего вторника будут дуть слабые ветра западного направления. Осадков не ожидается.

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·Общество

В первый день октября температура воздуха прогреется до +20 градусов.

Малооблачная погода с температурой воздуха до +20 градусов ожидается во вторник, 1 октября, в Омске. Холодный атмосферный фронт, который начнет смещаться с севера на юг и постепенно вытеснять тепло из Омской области, ожидается в среду-четверг, а значит, у омичей еще день, чтобы насладиться хорошей погодой.

На протяжении всего вторника будут дуть слабые ветра западного направления. Осадков не ожидается.

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