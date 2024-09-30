Сегодня в регионе последний день тепла. Дальше будет холодать.

После трех дней тепла, неожиданно пришедшего в Омскую область в минувшие выходные и сохранившегося сегодня, 30 сентября, в регион придет холодный атмосферный фронт с севера. Он вытеснит тепло и приведет к понижению температуры воздуха.

– Во вторник, 1 октября, на формирование погодных условий будет влиять холодный атмосферный фронт, который начнет смещаться с севера на юг, постепенно вытесняя тепло из нашего региона, – сообщает телеграм-канал MeteoOmsk.

Если завтра температура воздуха понизится только до +21 градуса, то уже в среду будет +14. В последующие дни погоду будет определять антициклон: ночью заморозки до –5, днем в пределах +11…+16 градусов.