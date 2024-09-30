Омск-Информ
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·Общество

Они прекратят работу на время технических работ.
В ближайшую пятницу, 4 октября, в парке имени 30-летия ВЛКСМ в Омске не будут работать аттракционы. Их отключат для проведения технических работ.
– Мы заботимся о вашей безопасности и комфорте, поэтому проводим профилактические работы, чтобы аттракционы всегда оставались в отличном состоянии. Приносим свои извинения за временные неудобства, – отметили в администрации парков.
Отметим, что в конце августа в парке имени 30-летия ВЛКСМ установили новый аттракцион «Танго». Его пока не открыли.
·Общество

Они прекратят работу на время технических работ.
В ближайшую пятницу, 4 октября, в парке имени 30-летия ВЛКСМ в Омске не будут работать аттракционы. Их отключат для проведения технических работ.
– Мы заботимся о вашей безопасности и комфорте, поэтому проводим профилактические работы, чтобы аттракционы всегда оставались в отличном состоянии. Приносим свои извинения за временные неудобства, – отметили в администрации парков.
Отметим, что в конце августа в парке имени 30-летия ВЛКСМ установили новый аттракцион «Танго». Его пока не открыли.