Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Прокатиться на нем пока нельзя.
В парке имени 30-летия ВЛКСМ в Омске установили новый аттракцион под названием «Танго». Как сообщили в администрации парка, его пока не открыли.
– Дата открытия будет объявлена скоро, – добавили в администрации.
Отметим, что минувшей весной депутаты обсуждали развитие парка. Планировалось, что в нем появится несколько новых аттракционов.
·Культура/Афиша

Прокатиться на нем пока нельзя.
В парке имени 30-летия ВЛКСМ в Омске установили новый аттракцион под названием «Танго». Как сообщили в администрации парка, его пока не открыли.
– Дата открытия будет объявлена скоро, – добавили в администрации.
Отметим, что минувшей весной депутаты обсуждали развитие парка. Планировалось, что в нем появится несколько новых аттракционов.