Руководитель парка отчитался о том, чего успел добиться за год и чего еще ждать горожанам.

Руководитель парка отчитался о том, чего успел добиться за год и чего еще ждать горожанам.

Сегодня в парке им. 30-летия ВЛКСМ состоялось выездное заседание комитета Омского городского Совета по вопросам экономического развития. Депутаты обсудили, как сделать парк более привлекательным для горожан и увеличить его доходы.

– Выездные заседания комитетов позволяют своими глазами увидеть, что необходимо. Самое главное, чтобы депутаты при формировании бюджета на следующие годы могли эффективно скорректировать в ту или иную сторону расходную часть. Парк 30-летия ВЛКСМ – один из крупнейших и старейших в городе. Он, несомненно, требует модернизации. Новый директор проработал чуть меньше года. Что-то уже меняется, – отметил председатель горсовета Владимир Корбут.

Что успели сделать за год?

Первым делом депутаты заслушали доклад руководителя МП «Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ» Руслана Щербакова и обсудили представленный план развития. За неполный год работы нового директора в парке привели к единому виду все киоски, отремонтировали четыре из пяти выведенных из строя аттракционов, внедрили новую систему вывоза мусора. Последнее позволило сделать парк, за которым следят всего пять дворников, чище. Раньше омичи жаловались на мусор по 80 раз в месяц, теперь раз в 40 реже.

За год в парке также установили 13 новых аттракционов. Теперь их 96. Руководство парка планирует увеличить количество аттракционов, которые могли бы работать и зимой. Раньше на территории парка из зимних развлечений были только катания на тюбинге, с горки или на снегоходе.

В декабре в парке установили круглогодичный аттракцион «Полоса препятствий». Щербаков рассчитывает, что это позволит заработать за год около 1 млн рублей. Вскоре появится еще и «Юла» за 23 млн. Контракт на поставку уже заключили.

Чтобы увеличить доходы, парк расторгает невыгодные договоры с предпринимателями. Танцевальная площадка, которую сдавали в аренду, в год приносила около 90 тысяч. Когда ее начал использовать сам парк и принял на работу нового художественного руководителя, увеличилось число культурно-массовых мероприятий, на них стало приходить больше людей. Только за три недели удалось заработать 268 тысяч.

Арендаторов также убеждают за свой счет благоустраивать территории возле кафе и торговых точек. Многие идут навстречу.

Депутаты приняли доклад руководителя предприятия к сведению и попросили у него план развития на три года вперед, чтобы на следующих заседаниях можно было обсуждать предварительные итоги работы в этом направлении.

– Парки наши городские остаются муниципальным предприятием, так же как «Электрический транспорт». Никакому акционированию они не подлежат, таково наше решение. Директор парков сегодня отчитался. Отчет очень хороший. Он провел большую работу по сокращению затрат. Появятся новые аттракционы. Парк будет становиться зеленее и красивее, – отметил председатель комитета по вопросам экономического развития Алексей Провозин.

Депутаты рассчитывают, что к развитию парка удастся привлечь меценатов. Народные избранники хотят видеть здесь новое большое колесо обозрения, а зимой – большие ледовые городки.

Планы развития парка

По словам Щербакова, вскоре около водоема, где омичи устроили дикий пляж, планируется сделать зону для принятия солнечных ванн. Там уложат газон, поставят шезлонги и скамейки. Здесь же на берегу уже в этом году сделают три площадки для пляжного волейбола.

– Ко дню Петра и Февронии на озеро также выпустят пару лебедей. Это сделает бесплатно группа людей, которые выхаживают и социализируют раненых птиц. Для лебедей изготовят специальный домик, – рассказал руководитель парка.

На месте заброшенного искусственного водоема Щербаков планирует устроить гонки подводных лодок на дистанционном управлении. Такого нет еще нигде в Омске.

Займутся и благоустройством клумбы около главного входа в парк. Компания «Братья Green» подготовила концепцию озеленения этой территории.

В парке также заработает фонтан. Вокруг него местные предприниматели за свой счет установят скамейки.

Вместо бумажного баннера над главным входом в парк планируется установить экран за 2 млн рублей. По подсчетам директора парка, он позволит зарабатывать на рекламе около 120 тыс. рублей в месяц и окупится за пару лет.