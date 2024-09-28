Четверо иностранных хоккеистов были замечены в ресторане на улице Бударина.

Канадские и американские легионеры «Авангарда» устроили совместный ужин по случаю возвращения в омскую команду нападающего Райана Спунера. Он прилетел в Омск рано утром в субботу. Канадец, выступавший за «ястребов» в прошлом сезоне, подписал контракт до конца нынешнего чемпионата. В «Авангарде» он заработает 42 млн рублей.

Спунер, американцы Рид Буше и Коул Касселс, а также еще один канадец Линден Вей были замечены на летней веранде одного из популярных ресторанов на улице Бударина. Кадры застолья опубликовал телеграм-канал «Омск путеводитель». Спортсмены запечатлены в момент окончания трапезы: на столе осталось лишь несколько стаканов и немного еды. Все четверо уже надели клубные бейсболки. Отметим, что сегодня тренеры «Авангарда» дали команде выходной, так что даже если игроки позволили себе по бокалу пива, то это не является нарушением спортивного режима.

В понедельник, 30 сентября, «ястребы» сыграют дома против новосибирской «Сибири». Для омской команды это шанс прервать серию из 7 поражений. Ожидается, что в матче против географических соседей дебютирует Райан Спунер.