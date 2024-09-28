Минувшим летом канадский нападающий остался без команды, несмотря на яркий сезон в составе омской команды.

Вернувшийся в состав «Авангарда» канадский нападающий Райан Спунер сообщил, что вел переговоры с клубом с августа. Официально о его камбэке было объявлено в прошлую пятницу, 20 сентября. В прошлом сезоне легионер довольно ярко выступал в составе «ястребов», но руководство клуба не продлило с ним контракт. Сейчас, когда у омской команды большие проблемы в атаке, Спунера решили вернуть.

– Летом я катался в группе, нас было пятеро или шестеро. Не ожидал, что мое лето будет настолько длинным, но рад, что я сейчас здесь, – сказал Спунер в комментарии пресс-службе «Авангарда». – До июня не было никаких новостей о продолжении карьеры, не знал, что ждет меня впереди. С Омском начал переговоры где-то в августе.

Канадец в курсе серии поражений его старой-новой команды. Он считает, что у «Авангарда» все наладится.

– Это хоккей, бывают и взлеты, и падения. Может быть, лучше пережить это сейчас, чем позже, когда впереди уже будет плей-офф, – считает нападающий. – Я знаю, что команда боеспособная. Все будет хорошо, я буду показывать себя на максимуме, прилагать все усилия, чтобы помогать. Когда тренеры захотят увидеть меня в игре, я буду готов.

Ожидается, что Райан Спунер дебютирует за «Авангард» 30 сентября в домашнем поединке против новосибирской «Сибири».