Омск-Информ
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·Политика

Ранее стало известно о передаче в областную собственность имущественного комплекса АО  «Омскгоргаз» и «Омскгазсеть».

Губернатор Виталий Хоценко сообщил о направлениях работы созданного в Омской области госпредприятия «Горгаз». Ранее стало известно, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о передаче из федеральной собственности в областную имущественного комплекса АО «Омскгоргаз» и «Омскгазсеть». 

– Эксплуатацией газовых сетей, обеспечением безопасного газоснабжения потребителей, подключением новых потребителей, в том числе в рамках президентской программы догазификации, будет заниматься ранее созданное госпредприятие «Горгаз», – написал Хоценко в своем телеграм-канале.

Руководить госпредприятием будет Дмитрий Мишуров. Он будет совмещать это с работой генеральным директором АО «Омскгазстройэксплуация»,  которое также полностью принадлежит Омской области.

·Политика

Ранее стало известно о передаче в областную собственность имущественного комплекса АО  «Омскгоргаз» и «Омскгазсеть».

Губернатор Виталий Хоценко сообщил о направлениях работы созданного в Омской области госпредприятия «Горгаз». Ранее стало известно, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о передаче из федеральной собственности в областную имущественного комплекса АО «Омскгоргаз» и «Омскгазсеть». 

– Эксплуатацией газовых сетей, обеспечением безопасного газоснабжения потребителей, подключением новых потребителей, в том числе в рамках президентской программы догазификации, будет заниматься ранее созданное госпредприятие «Горгаз», – написал Хоценко в своем телеграм-канале.

Руководить госпредприятием будет Дмитрий Мишуров. Он будет совмещать это с работой генеральным директором АО «Омскгазстройэксплуация»,  которое также полностью принадлежит Омской области.