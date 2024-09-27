Канадский нападающий находится в хорошей форме и может дебютировать уже 30 сентября в дерби с «Сибирью».

Вернувшийся в состав «Авангарда» канадский форвард Райан Спунер уже прилетел в Омск и готовится дебютировать в составе команды, за которую успешно выступал в прошлом сезоне. О громком камбэке руководство «ястребов» объявило неделю назад. Спунер, оставшийся в межсезонье без команды, подписал однолетний контракт с зарплатой 42 млн рублей за сезон.

– Райан прилетел, он должен пройти все медосмотры и так далее, – сообщил главный тренер «ястребов» Сергей Звягин. - Думаем, что он в достаточно хорошем состоянии, чтобы войти в состав.

Дебют Спунера в старой-новой команде ожидается в понедельник, 30 сентября, в дерби с новосибирской «Сибирью».