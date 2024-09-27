Несмотря на постоянную индексацию зарплат, властям лишь на 23% удалось закрыть дефицит кадров.

Вчера, 26 сентября, на совещании по водительскому составу в муниципальных автобусах глава департамента транспорта Вадим Кормилец дал позитивный прогноз. По его словам, за три месяца, с июля по сентябрь, на предприятие устроились 44 водителя. Это опытные специалисты с категорией «D», что позволило их сразу поставить на городские автобусные маршруты.

Ранее «Омск-информ» сообщал о повышении зарплат водителям транспорта. С июля этого года зарплата стартовала от 70 тыс рублей и достигала 121 тыс. рублей. По данным городской администрации, сумма рассматривается в индивидуальном порядке и зависит от опыта и профессиональных навыков работника.

Однако специалистов по-прежнему не хватает.

– На текущий момент предприятию требуется еще порядка 150 водителей. Продолжаем работу по трудоустройству водителей не только в автобусный парк, но также в трамвайное и троллейбусное депо, – написал в своем тг-канале мэр Сергей Шелест.

Отметим, что в конце весны требовались 194 водителя. За последние три месяца удалось найти 44 опытных водителя, что составляет около 23 % от общего числа. По состоянию на сегодня, осталась потребность еще в 150 водителях.