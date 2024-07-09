Мэр Омска проинформировал, что теперь сотрудники муниципального транспорта получают хорошие деньги.
Мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале анонсировал повышение зарплаты омским водителям, работающим на муниципальных автобусах. С 1 июля они получают минимум 70 тыс. рублей.
– В настоящее время минимальный размер заработной платы водителям муниципального ПП-8 составляет 70 тысяч рублей. Отмечу, эта цифра не будет зависеть от стажа и квалификации работника – это гарантированный минимум при выполнении нормы часов рабочего времени, – сказал Шелест.
При этом глава города не скрывает, что дефицит кадров в пассажирском транспорте по-прежнему остается основной проблемой. В связи с этим мэр поручил директору пассажирского предприятия № 8 Марату Саликову улучшить условия труда работников предприятия, реализовать дополнительные меры социальной защиты, провести мероприятия для укрепления материально-технической базы, а также для сплочения коллектива и удержания профессиональных и квалифицированных кадров.