Омск-Информ
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·Общество

Надзорное ведомство начало проверку после жалобы подростка.

Сегодня, 25 сентября, в одном из омских пабликов появилась жалоба от ученика гимназии № 12 имени Героя Советского Союза Владимира Горячева. Школьник рассказал, что, хотя питание в школьной столовой платное, это не помешало ему найти в компоте опарыша.

В региональном Роспотребнадзоре отреагировали на жалобу учащегося. В ведомстве рассказали, что начали проверку. По ее результатам будут приняты меры, установленные действующим законодательством РФ.

·Общество

Надзорное ведомство начало проверку после жалобы подростка.

Сегодня, 25 сентября, в одном из омских пабликов появилась жалоба от ученика гимназии № 12 имени Героя Советского Союза Владимира Горячева. Школьник рассказал, что, хотя питание в школьной столовой платное, это не помешало ему найти в компоте опарыша.

В региональном Роспотребнадзоре отреагировали на жалобу учащегося. В ведомстве рассказали, что начали проверку. По ее результатам будут приняты меры, установленные действующим законодательством РФ.