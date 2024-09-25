Инородное существо обнаружил в своем напитке школьник.

В соцсетях омич опубликовал пост про компот из школьной столовой. По словам автора, он является учеником гимназии № 12 им. Героя Советского Союза В.П. Горячева на улице Энтузиастов, в омских Нефтяниках. Недовольство школьника вызвал компот с «секретным ингредиентом», который он назвал опарышем. Последней каплей для него стал факт того, что учителя называют такой компот нормальным.

– Встает вопрос: я плачу за питание, чтобы получать в еде опарышей? Так еще и учителя утверждают, что это нормально! Куда можно обратиться за решением данной проблемы? – уточнил аноним.

Он признался, что не намерен идти жаловаться к директрисе, потому что считает, что будут «кормить пустыми обещаниями». Однако воинственный настрой школьника разделили не все комментаторы.

Пользователи разделились на два лагеря: одни были согласны с автором и считают такой компот в школе недопустимым, другие проявили более демократическую позицию, некоторые из них даже не поскупились на юмор.

– Молодой человек, это не опарыш. Это червяк из яблока. На компот берут фрукты в основном нетоварного вида, в том числе и с червячком. Ранетки на даче видел как растут? Посмотри из интереса, – заметил подписчик из «второго лагеря».

Однако у него нашелся оппонент.

– Есть понятие – как на даче, то есть для себя, а тут в массы людей. Это нарушение, тут в Роспотребнадзор надо писать, – рассуждает пользователь соцсети.

Большинство подписчиков приободрили автора поста шутками: «Б-белок», «Значит, яблоки натуральные. Чего жалуешься», «Компот с мясом».

По поводу этого инцидента отреагировали в омской администрации. В мэрии обещали запросить информацию в отделе общего образования и дать ответ до завтра, 26-го числа.