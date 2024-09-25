Жители Тары поделились свежими снимками в соцсетях.

«Омск-информ» сообщал о том, что синоптики прогнозируют первый снег уже на этой неделе. Сегодня, 25 сентября, в группе «Тарское Прииртышье» опубликованы снимки первых весточек зимы.

Жители Тары также поделились видео с ранним снегопадом. Этот город является самым северным в нашем регионе.

Однако омичам рано облачаться в пуховики, ведь в конце сентября придет еще одно бабье лето. Синоптики передают в дневное время до +20 градусов тепла.