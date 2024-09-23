Его прогнозируют уже на этой неделе.

Специалисты Обь-Иртышского УГМС рассказали, когда в регион придет первый снег. Оказалось, что его прогнозируют уже на этой неделе.

Синоптики сообщают о дожде с мокрым снегом, который придет в Омскую область 24 и 25 сентября. В ночное время температура воздуха продолжит понижаться до –3…+2 °, днем +7…+12 °. Ветер северо-западного направления усилится до 15–20 м/с.

В четверг, 26 сентября, сохранится холодная погода. Ночью температура будет 0…–5 °, днем +6…+11 °, осадков не ожидается. В пятницу, 27 сентября, осадки возобновятся. Температура воздуха ночью 0…–5 °, днем +10…+15 °.

Напомним, что ранее «Омск-информ» сообщал о надвигающемся штормовом ветре.