Его прогнозируют уже на этой неделе.
Специалисты Обь-Иртышского УГМС рассказали, когда в регион придет первый снег. Оказалось, что его прогнозируют уже на этой неделе.
Синоптики сообщают о дожде с мокрым снегом, который придет в Омскую область 24 и 25 сентября. В ночное время температура воздуха продолжит понижаться до –3…+2 °, днем +7…+12 °. Ветер северо-западного направления усилится до 15–20 м/с.
В четверг, 26 сентября, сохранится холодная погода. Ночью температура будет 0…–5 °, днем +6…+11 °, осадков не ожидается. В пятницу, 27 сентября, осадки возобновятся. Температура воздуха ночью 0…–5 °, днем +10…+15 °.
Напомним, что ранее «Омск-информ» сообщал о надвигающемся штормовом ветре.