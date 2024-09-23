Омск-Информ
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·Общество

Ожидаются порывы ветра до 25 м/с.

Омский Гидрометцентр и региональное МЧС предупредили о штормовом ветре в понедельник, 23 сентября. Согласно прогнозам, ожидается очень сильный ветер порывами 25 метров в секунду и более. К тому же высока вероятность осадков, столбик термометра днем не поднимется выше +15 градусов.

Спасатели рекомендуют в непогоду не стоять рядом с деревьями, рекламными щитами и линиями электропередачи. Если непогода застала на улице, нужно укрыться в помещении, в подземном переходе или подъезде здания.

·Общество

Ожидаются порывы ветра до 25 м/с.

Омский Гидрометцентр и региональное МЧС предупредили о штормовом ветре в понедельник, 23 сентября. Согласно прогнозам, ожидается очень сильный ветер порывами 25 метров в секунду и более. К тому же высока вероятность осадков, столбик термометра днем не поднимется выше +15 градусов.

Спасатели рекомендуют в непогоду не стоять рядом с деревьями, рекламными щитами и линиями электропередачи. Если непогода застала на улице, нужно укрыться в помещении, в подземном переходе или подъезде здания.