Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Компания была зарегистрирована на супругу обанкротившегося бизнесмена Левана Турманидзе, Людмилу.

В Омске 16 сентября завершена ликвидация ресторана «Летур». Компания была зарегистрирована в 2005 году на супругу известного предпринимателя, Людмилу Турманидзе.

На самом деле заведение не существует уже несколько лет. А новый владелец активно ведет реконструкцию бывшего «Летура», которое обретет название «ГагаринМолл». Кроме того, недавно в Верховном суде завершилась тяжба из-за коттеджа обанкротившегося предпринимателя Левана Турманидзе. Вынесено решение продавать в счет многомиллионных долгов долю в собственности на дом. 

·Экономика/Бизнес

Компания была зарегистрирована на супругу обанкротившегося бизнесмена Левана Турманидзе, Людмилу.

В Омске 16 сентября завершена ликвидация ресторана «Летур». Компания была зарегистрирована в 2005 году на супругу известного предпринимателя, Людмилу Турманидзе.

На самом деле заведение не существует уже несколько лет. А новый владелец активно ведет реконструкцию бывшего «Летура», которое обретет название «ГагаринМолл». Кроме того, недавно в Верховном суде завершилась тяжба из-за коттеджа обанкротившегося предпринимателя Левана Турманидзе. Вынесено решение продавать в счет многомиллионных долгов долю в собственности на дом. 