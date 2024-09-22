Принято решение продавать долю в собственности, а не весь дом.

В конце августа судья Верховного Суда РФ Галина Кирейкова рассмотрела кассационную жалобу ПАО «Национальный банк Траст» на постановления трех судебных инстанций о продаже коттеджа, принадлежащего омскому бизнесмену-банкроту Левану Турманидзе.

Представители банка, к слову – основного кредитора предпринимателя, настаивают, что на аукцион нужно выставить весь коттедж на территории дендросада, а вырученные от продажи деньги поделить поровну между экс-женой предпринимателя Людмилой Турманидзе и конкурсной массой Левана Турманидзе. Юристы бывших супругов считают, что нужно продавать только долю бизнесмена.

Арбитражный суд Омской области, Восьмой арбитражный апелляционный суд и Арбитражный суд Западно-Сибирского округа не поддержали кредиторов и встали на сторону банкрота. Банк «Траст» считает иначе.

В ходе тяжбы отпал наиболее удобный для всех вариант с приобретением доли бывшего мужа Людмилой Турманидзе. Как выяснилось, она не смогла собрать за месяц 29,6 млн рублей. Но выразила намерение участвовать в торгах, на которые выставят эту долю.

Судья Галина Кирейкова решила, что дело о продаже коттеджа не нуждается в пересмотре, и отказала в передаче жалобы в судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда РФ.

Таким образом, в счет погашения долгов Левана Турманидзе продаваться не дом, а доля в праве собственности. Сначала – на аукционе, а потом – на торгах в форме публичного предложения.