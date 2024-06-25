В высшей судебной инстанции предпринимателю, его бывшей супруге и банку «Траст» должны разъяснить, как следует продавать имущество.
На прошлой неделе, 19 июня, руководство «Национального банка Траст» подало в Верховный суд РФ кассационную жалобу по делу о порядке продажи коттеджа, наполовину принадлежащего известному омскому бизнесмену-банкроту Левану Турманидзе. Высшая судебная инстанция приняла жалобу в работу.
Представители банка, к слову – основного кредитора предпринимателя, настаивают, что на аукцион нужно выставить весь коттедж, а вырученные от продажи деньги поделить поровну между Людмилой Турманидзе и конкурсной массой Левана Турманидзе. Юристы бывших супругов считают, что нужно продавать только долю Левана Турманидзе.
Арбитражный суд Омской области, Восьмой арбитражный апелляционный суд и Арбитражный суд Западно-Сибирского округа не поддержали кредиторов и встали на сторону банкрота. Банк «Траст» считает иначе.
Напомним, что элитную недвижимость оценили в 85,4 млн рублей.