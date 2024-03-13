Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Экономика/Бизнес

Она владела половиной дома и отдала за вторую половину 29,6 млн рублей.
В минувший понедельник финансовый управляющий обанкротившегося предпринимателя Левана Турманидзе опубликовал сведения о том, кому досталась половина его трехэтажного коттеджа. Дом за 29,6 млн рублей выкупила его бывшая супруга Людмила Турманидзе, которой уже принадлежала другая половина.
Напомним, коттедж располагается на 2-й Кольцевой, через забор от дендросада на Красном Пути. Его построили в 2011 год. В 2013-м Турманидзе подарил дом сыну, но в 2017 году бизнесмена признали банкротом, и суд счел сделку недействительной и обязал сына вернуть дом отцу.
Ранее коттедж пытались продать за 85,4 млн рублей.
·Экономика/Бизнес

Она владела половиной дома и отдала за вторую половину 29,6 млн рублей.
В минувший понедельник финансовый управляющий обанкротившегося предпринимателя Левана Турманидзе опубликовал сведения о том, кому досталась половина его трехэтажного коттеджа. Дом за 29,6 млн рублей выкупила его бывшая супруга Людмила Турманидзе, которой уже принадлежала другая половина.
Напомним, коттедж располагается на 2-й Кольцевой, через забор от дендросада на Красном Пути. Его построили в 2011 год. В 2013-м Турманидзе подарил дом сыну, но в 2017 году бизнесмена признали банкротом, и суд счел сделку недействительной и обязал сына вернуть дом отцу.
Ранее коттедж пытались продать за 85,4 млн рублей.