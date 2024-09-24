Главный тренер СКА назвал омский клуб «американскими рыбаками».
Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал вчерашнее поражение «Авангарда» в гостевом матче в Санкт-Петербурге в рамках регулярного матча КХЛ. Омичи уступили питерцам со счетом 1:4.
Ротенберг считает, что «ястребы» провели свою лучшую игру. Он отметил, что легионеры «Авангарда» могли воспользоваться удалениями в СКА, которых было достаточно много. Но этого не случилось, потому что омская команда, по мнению Ротенберга, сильна только в большинстве. Но таких моментов в игре оказалось не так много. Что и привело к такому результату.
– Мы не имеем права столько удаляться с таким мастеровитым соперником, который ждет только большинства. Эти ребята – «американские рыбаки» – ждут только большинства, потому что пять на пять они ничего не показывают, – отметил тренер СКА.
К слову, вчерашняя встреча со СКА – пятое поражение «Авангарда» подряд.