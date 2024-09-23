В матче против СКА «ястребы» смогли забить только в расстановке 5 на 3. На большее команда сейчас не способна.

Хоккеисты омского «Авангарда» потерпели пятое поражение подряд. В выездном матче против питерского СКА «ястребы» выдали в целом хорошую игру, но смогли забросить только одну шайбу (1:4). Единственный гол «Авангард» забил, играя впятером против троих соперников. Отличился Алексей Макеев (первая шайба в сезоне).

Судьба встречи решилась на 52-й минуте, когда при счете 2:1 в свою пользу армейцы организовали две шайбы в ворота соперников в течение 30 секунд. После этого «Авангард» не смог реализовать большинство, и судьба матча была предрешена.

Впереди у «ястребов» еще два выездных поединка: 25 сентября в Ярославле против «Локомотива» и 27-го в Челябинске с «Трактором». Похоже, что туда «Авангард» поедет с новым главным тренером: Сергей Звягин, судя по всему, потерял управление командой.