Оперативному потеплению батарей в домах горожан мешает высокий износ сетей.

На сегодняшней пресс-конференции заместитель директора департамента городского хозяйства Артем Калашников рассказал, какое количество времени займет запуск отопления в Омске. Уже известно, что постановление о запуске тепла мэр Сергей Шелест подпишет в понедельник, 23 сентября.

– Проект постановления в процессе. С понедельника начинаем отопительной сезон, в течение трех недель у всех будет тепло, – подчеркнул представитель ведомства.

В настоящее время теплоснабжающими организациями подготовлены 64 теплоисточника, 1426,5 км тепловых сетей, 1948 км водопроводных сетей. Заменены 14 километров тепловых сетей, 8 километров водопроводных сетей, подготовлены 1364 километра канализационных сетей.

Однако процесс сильно тормозит высокий износ сетей теплосетей и водоснабжения. Глава «Тепловой компании» Владимир Дмитриев пояснил, что он составляет 70 %. От ресурсной организации сейчас работают четыре аварийно-восстановительные бригады.

– В нынешнем году эти бригады сделали 638 адресов, от раскопок до восстановления до первоначального состояния. На сегодня наблюдается 102 повреждения, – отметил руководитель.

Без горячей воды остаются 400 домов.

Несмотря на это, директор департамента городского хозяйства Артем Калашников заявил о полной готовности к началу отопительного сезона жилого фонда и социальных объектов.

– В настоящее время комиссиями административных округов выданы паспорта готовности на теплоснабжение потребителей. 5770 многоквартирных жилых дома, расположенных на территории города Омска, готовы к теплоснабжению.

Готовность учреждений здравоохранения, культуры и образования составляет также 100 %.

Ранее мэр Сергей Шелест распорядился увеличить число ремонтных бригад и количество техники на местах устранения аварий, чтобы ускорить начало отопительного сезона.