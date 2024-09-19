Омск-Информ
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·Общество

Тепло начнет поступать постепенно. На отладку процесса потребуется время.

Мэр Омска Сергей Шелест назвал дату начала отопительного сезона. По словам главы города, тепло в дома горожан начнет поступать в понедельник, 23 сентября.  Власти не стали дожидаться необходимых пятидневных среднесуточных температур +8 ℃.

Глава города предупредил, что батареи станут теплеть постепенно, не сразу – процесс потребует какого-то времени.

– Процесс традиционно потребует какого-то времени на отладку, информацию о том, когда тепло поступит в тот или иной дом можно будет получить в своей управляющей организации, – отметил Шелест.

Ранее сообщалось, что к теплу подключены 101 детский сад и школа. Мэр города распорядился увеличить число аварийных бригад и техники, чтобы отремонтировать неисправные сети и ускорить наступление отопительного сезона.

·Общество

Тепло начнет поступать постепенно. На отладку процесса потребуется время.

Мэр Омска Сергей Шелест назвал дату начала отопительного сезона. По словам главы города, тепло в дома горожан начнет поступать в понедельник, 23 сентября.  Власти не стали дожидаться необходимых пятидневных среднесуточных температур +8 ℃.

Глава города предупредил, что батареи станут теплеть постепенно, не сразу – процесс потребует какого-то времени.

– Процесс традиционно потребует какого-то времени на отладку, информацию о том, когда тепло поступит в тот или иной дом можно будет получить в своей управляющей организации, – отметил Шелест.

Ранее сообщалось, что к теплу подключены 101 детский сад и школа. Мэр города распорядился увеличить число аварийных бригад и техники, чтобы отремонтировать неисправные сети и ускорить наступление отопительного сезона.