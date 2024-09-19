Омск-Информ
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·Общество

Мэр города решил временно усилить «Тепловую компанию» специалистами из подведомственных учреждений муниципалитета.

Вчера, 18 сентября, мэр Омска Сергей Шелест провел совещание в «Тепловой компании». Он призвал оперативнее устранять повреждения на сетях перед запуском тепла в жилые дома.

Принято решение усилиться дополнительным персоналом: сварщиками, слесарями, водителями. Этих специалистов временно прикомандируют из подведомственных учреждений мэрии.

Администрация добавит необходимую специальную технику: экскаваторы, АС-бочки, автокраны. Помимо этого, «Тепловая компания» начнет активнее привлекать подрядные организации «со стороны» для ремонта трубопроводов. На особом контроле – выполнение имеющихся предписаний Ростехнадзора.

По словам Сергея Шелеста, руководитель «Тепловой компании» персонально отвечает за получение паспорта готовности.

·Общество

Мэр города решил временно усилить «Тепловую компанию» специалистами из подведомственных учреждений муниципалитета.

Вчера, 18 сентября, мэр Омска Сергей Шелест провел совещание в «Тепловой компании». Он призвал оперативнее устранять повреждения на сетях перед запуском тепла в жилые дома.

Принято решение усилиться дополнительным персоналом: сварщиками, слесарями, водителями. Этих специалистов временно прикомандируют из подведомственных учреждений мэрии.

Администрация добавит необходимую специальную технику: экскаваторы, АС-бочки, автокраны. Помимо этого, «Тепловая компания» начнет активнее привлекать подрядные организации «со стороны» для ремонта трубопроводов. На особом контроле – выполнение имеющихся предписаний Ростехнадзора.

По словам Сергея Шелеста, руководитель «Тепловой компании» персонально отвечает за получение паспорта готовности.