Мэр города решил временно усилить «Тепловую компанию» специалистами из подведомственных учреждений муниципалитета.
Вчера, 18 сентября, мэр Омска Сергей Шелест провел совещание в «Тепловой компании». Он призвал оперативнее устранять повреждения на сетях перед запуском тепла в жилые дома.
Принято решение усилиться дополнительным персоналом: сварщиками, слесарями, водителями. Этих специалистов временно прикомандируют из подведомственных учреждений мэрии.
Администрация добавит необходимую специальную технику: экскаваторы, АС-бочки, автокраны. Помимо этого, «Тепловая компания» начнет активнее привлекать подрядные организации «со стороны» для ремонта трубопроводов. На особом контроле – выполнение имеющихся предписаний Ростехнадзора.
По словам Сергея Шелеста, руководитель «Тепловой компании» персонально отвечает за получение паспорта готовности.