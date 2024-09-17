Гимнастка Виктория Данильчук рассказала о причине расставания с бывшим форвардом «Авангарда».

Мастер спорта по художественной гимнастике омичка Виктория Данильчук рассказала свою версию уменьшения суммы контракта со СКА экс-нападающего «Авангарда» Арсения Грицюка.

Ранее сообщалось, что хоккеист пошел на снижение зарплаты ради выигрыша в Кубке Гагарина после перехода в питерский клуб Евгения Кузнецова. Якобы в случае получения трофея форвард рассчитывал получить больше денег за счет личных и командных бонусов. По данным «Спорт-Экспресса» Грицюк согласился заработать вместо 60 млн всего лишь 12 млн рублей.

Как утверждает его, судя по всему, уже бывшая супруга, на самом деле хоккеист не хотел платить алименты общей дочери Есении, родившейся 14 февраля.

– Ты рассказываешь всем, что контракт уменьшил ради кубка. Может, ради того, чтобы отжать деньги у ребенка и не платить алименты? – рассказала Данильчук в соцсетях.

Она рассказала, что Грицюк выгнал ее с крошечной дочерью на улицу, дав два дня на сбор вещей.

– Забрал все ключи от квартир, говоря всем, что ты мне предлагал в Омске квартиру. Выгнал ребенка 4 месяца на улицу, – обвинила бывшего мужа Данильчук.

Гимнастка назвала и причину развода. Хоккеиста не устраивало отсутствие домашней еды. Данильчук объяснила это тяжелым восстановлением после родов. Когда Грицюк успел развестись и, судя по слухам, завести новую пассию, неизвестно. Не исключено, что далее последуют скандальные судебные разбирательства между бывшими супругами, и хоккеисту придется выплачивать алименты в полном объеме.