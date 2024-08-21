Экс-нападающий омского хоккейного клуба заявил, что хотел получать 70 млн рублей за сезон «чистыми». Руководство «ястребов» оказалось к этому не готово.

Нападающий СКА Арсений Грицюк откровенно раскрыл подробности своего ухода из омского «Авангарда» в мае 2023 года. По некоторым данным, между руководством клуба и агентом форварда Шуми Бабаевым произошел конфликт из-за суммы договора.

«Ястребы» предлагали хоккеисту контракт на 70 миллионов рублей (30+40), а также бонусы, при выполнении которых игрок мог заработать еще 20 млн рублей в каждом из сезонов. В СКА форварду пообещали договор на 50 миллионов рублей плюс 10 млн в виде бонусов в первый сезон, во второй – 60 млн плюс 6 млн в виде бонусов. В итоге история закончилась трансфером Грицюка в Питер.

Как пояснил сам форвард, во время переговоров в «Авангарде» ему не предложили тех денег, что в СКА.

– Генеральным менеджером тогда был Рашид Хабибулин. Он меня вызывает, говорит, так и так: вот контракт, другие цифры, но с бонусами получается то же самое, что я запросил. Но только там чистыми, а здесь – с бонусами, – уточнил Грицюк в передаче «Скользкий лед». – Я много разговаривал со своим агентом Шуми Бабаевым. Мы делали подсчет статистики, соотношения денег. Мне в Омске не давали эти деньги.

С президентом омского клуба Александром Крыловым тоже не получилось договориться. У всех были свои позиции. Арсений Грицюк заявил о давлении на него.

– Он свою позицию гнул, видел эту ситуацию по-другому – что я обязан Омску, что меня там воспитали, что кубок выиграл с ними, что эта школа много для меня сделала. Я с этим не спорю, - подчеркнул Грицюк. - Но это часть бизнеса, и мы все понимаем, что у нас карьера [продолжается] 13, 15, 18 лет, у кого как сложится, дай Бог подольше, и что за это определенное время ты должен заработать, чтобы тебе хватило на жизнь.

Стороны не нашли компромисс. Нападающий хотел заработать, президент «Авангарда» – сохранить воспитанника омского хоккея.

– Он сказал, что если мне нечего сказать, я могу идти. Я вышел, меня забрал агент, мы с ним переговорили, позвонили Роману Борисовичу (Ротенбергу – главный тренер СКА) – и он был не против меня забрать, – заключил Грицюк.

Тем не менее в этом сезоне Грицюк пошел на сокращение своей зарплаты в СКА на 12 млн рублей ради того, чтобы питерский клуб подписал контракт с нападающим Евгением Кузнецовым, который вернулся в Россию из НХЛ.