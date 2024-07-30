Арсений Грицюк выступает в КХЛ последний сезон и хочет напоследок выиграть Кубок Гагарина. Ради этого он пошел на снижение зарплаты.

Воспитанник омского хоккея, нападающий СКА Арсений Грицюк добровольно пошел на снижение зарплаты в питерском клубе. Вместе с ним это готов сделать и защитник Сергей Сапего. Это нужно, чтобы СКА подписал контракт со звездным нападающим Евгением Кузнецовым, возвращающимся в Россию из-за океана.

Согласно правилам КХЛ, каждый клуб лиги раз в сезон может пересмотреть зарплату трех своих игроков в сторону понижения. Причем для этого требуется согласие самого хоккеиста, который ставит подпись под новым соглашением. В СКА на это согласились Грицюк и Сапего.

Как сообщает «Матч ТВ», Грицюк сам попросил понизить ему зарплату с целью выиграть Кубок Гагарина. Нападающий готовится провести заключительный сезон в КХЛ перед переходом в «Нью‑Джерси». В случае выигрыша Кубка Гагарина со СКА форвард заработает больше денег за счет личных и командных бонусов.

В прошлом сезоне Арсений Грицюк провел за СКА 60 матчей и набрал 44 (23+21) очка.