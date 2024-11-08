Омск-Информ
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·Спорт

Бывший игрок омского «Авангарда» рассказал, какие эмоции хотел бы пережить снова.

Бывший нападающий омского «Авангарда» Арсений Грицюк в интервью «Российской газете» рассказал, что самый яркий момент в его карьере – победа на Олимпиаде в 2022 году в Пекине. Однако если выбирать между Олимпиадой и Кубком Гагарина с «Авангардом», хоккеист бы выбрал последнее.

– [Хотел пережить вновь эмоции] от завоевания Кубка Гагарина. Точнее, так. Тот Кубок я взял, не будучи реально важным игроком в системе, – рассказал Грицюк. – Теперь хочется выиграть его в новом качестве. Думаю, это сравнится по эмоциям с Олимпиадой.

Напомним, что сейчас Арсений Грицюк играет за «СКА» из Санкт-Петербурга.

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·Спорт

Бывший игрок омского «Авангарда» рассказал, какие эмоции хотел бы пережить снова.

Бывший нападающий омского «Авангарда» Арсений Грицюк в интервью «Российской газете» рассказал, что самый яркий момент в его карьере – победа на Олимпиаде в 2022 году в Пекине. Однако если выбирать между Олимпиадой и Кубком Гагарина с «Авангардом», хоккеист бы выбрал последнее.

– [Хотел пережить вновь эмоции] от завоевания Кубка Гагарина. Точнее, так. Тот Кубок я взял, не будучи реально важным игроком в системе, – рассказал Грицюк. – Теперь хочется выиграть его в новом качестве. Думаю, это сравнится по эмоциям с Олимпиадой.

Напомним, что сейчас Арсений Грицюк играет за «СКА» из Санкт-Петербурга.

1298