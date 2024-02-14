Омск-Информ
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·Спорт

Сегодня у бывшего игрока «ястребов» Арсения Грицюка родился первенец – дочь. Малышку назвали Есенией.

Сегодня, 14 февраля, в День всех влюбленных, у бывшего нападающего «Авангарда», а ныне питерского СКА Арсения Грицюка родилась дочь. Малышку назвали Есенией. О радостном событии рассказали в пресс-службе СКА.

– Поздравляем и желаем крепкого здоровья, а папа Арсений пусть продолжает радовать армию многочисленных фанатов и хейтеров своей игрой за СКА и сборную России, – сообщили в хоккейном клубе.

Напомним, что Грицюк играл за «ястребов» с 2020 года.  

·Спорт

Сегодня у бывшего игрока «ястребов» Арсения Грицюка родился первенец – дочь. Малышку назвали Есенией.

Сегодня, 14 февраля, в День всех влюбленных, у бывшего нападающего «Авангарда», а ныне питерского СКА Арсения Грицюка родилась дочь. Малышку назвали Есенией. О радостном событии рассказали в пресс-службе СКА.

– Поздравляем и желаем крепкого здоровья, а папа Арсений пусть продолжает радовать армию многочисленных фанатов и хейтеров своей игрой за СКА и сборную России, – сообщили в хоккейном клубе.

Напомним, что Грицюк играл за «ястребов» с 2020 года.  