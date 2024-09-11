На пути первой пятизвездочной гостиницы в Омске встали новые, почти непреодолимые преграды.

Стали известны свежие подробности строительства первой в Омске пятизвездочной гостиницы. Первоначально предполагалось, что компания «Основа Холдинг», близкая к депутату Госдумы Игорю Антропенко, возведет отель международной сети «Хилтон». Но в итоге из-за санкций от этой идеи отказались. Велись переговоры с другими международными операторами, результат пока неизвестен. Предприниматель сообщал, что это точно будет не «Хилтон». В итоге за долгостроем закрепилось неформальное название «Не Хилтон».

Инвестор запланировал отреставрировать к 2026 году аварийное трехэтажное здание фабрики «Луч» 1915 года постройки, являющееся памятником архитектуры. После чего застройщик приступит к возведению непосредственно отеля, в который собирается вложить 4 млрд рублей. Ранее сообщалось, что главная сложность состоит в том, чтобы увязать между собой проекты пятизвездочной гостиницы и реставрации ветхого «Луча».

Однако теперь выяснилось, что масштабный инвестиционный проект запутался в бюрократических дебрях. Об этом «Омск-информу» сообщил Игорь Антропенко.

– Насколько я знаю, компания прорабатывает пути решения возникших сложностей. Там очень много административных ограничений, связанных со зданием фабрики «Луч». Город опять не согласовал какие-то разрешительные документы, – пояснил Антропенко редакции.

В связи с этим дата начала строительства первого в Омске пятизвездочного отеля опять откладывается. Возможно, надолго.