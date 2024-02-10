Отель появится рядом со зданием фабрики «Луч» напротив Успенского собора. За реализацию проекта инвестор возьмется после 2026 года.

Отель появится рядом со зданием фабрики «Луч» напротив Успенского собора. За реализацию проекта инвестор возьмется после 2026 года.

Стали известны детали строительства пятизвездочной гостиницы в Омске. Займется объектом компания «Основа Холдинг» Александра Антропенко. Эту информацию сообщил «Омск-информу» его сын, депутат Госдумы Игорь Антропенко.

По его словам, новый объект появится возле трехэтажного здания фабрики «Луч», который отреставрируют к 2026 году. Затем инвестор приступит к возведению отеля, в который намерен вложить 4 млрд рублей.

От первоначальной затеи построить в этой локации «Хилтон» предприниматель отказался окончательно. Сейчас ведутся переговоры с другими международными операторами.

- Я сейчас не занимаюсь предпринимательской деятельностью, но знаю, что компания «Хилтон» ушла из России. Но наш отечественный бизнес это не смущает. Они ищут возможности работать с другими международными операторами. Насколько знаю, у них есть возможности для реализации подобного проекта. Это может быть как франшиза, так и прямое управление, - отметил Игорь Антропенко.

Такой механизм доказал свою эффективность. Например, по принципу прямого управления работает трехзвездочная гостиница «Ибис», которую также связывают с Александром Антропенко.