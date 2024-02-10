Отель появится рядом со зданием фабрики «Луч» напротив Успенского собора. За реализацию проекта инвестор возьмется после 2026 года.
Стали известны детали строительства пятизвездочной гостиницы в Омске. Займется объектом компания «Основа Холдинг» Александра Антропенко. Эту информацию сообщил «Омск-информу» его сын, депутат Госдумы Игорь Антропенко.
По его словам, новый объект появится возле трехэтажного здания фабрики «Луч», который отреставрируют к 2026 году. Затем инвестор приступит к возведению отеля, в который намерен вложить 4 млрд рублей.
От первоначальной затеи построить в этой локации «Хилтон» предприниматель отказался окончательно. Сейчас ведутся переговоры с другими международными операторами.
- Я сейчас не занимаюсь предпринимательской деятельностью, но знаю, что компания «Хилтон» ушла из России. Но наш отечественный бизнес это не смущает. Они ищут возможности работать с другими международными операторами. Насколько знаю, у них есть возможности для реализации подобного проекта. Это может быть как франшиза, так и прямое управление, - отметил Игорь Антропенко.
Такой механизм доказал свою эффективность. Например, по принципу прямого управления работает трехзвездочная гостиница «Ибис», которую также связывают с Александром Антропенко.