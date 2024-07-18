Возведение статусной гостиницы уперлось в бюрократическую волокиту из-за памятника архитектуры, аварийного здания фабрики «Луч» 1915 года.

Выяснились новые детали строительства первой пятизвездочной гостиницы в Омске. Изначально предполагалось, что компания «Основа Холдинг» Александра Антропенко возведет «Хилтон». Но в свете антироссийских санкций от этой затеи отказались.

В прежней «серии» этой строительной эпопеи новый объект появится возле трехэтажного, которое отреставрируют к 2026 году. Затем инвестор приступит к возведению отеля, в который намерен вложить 4 млрд рублей. Антропенко вел переговоры с другими международными операторами, однако результат пока неизвестен.

Как уточнил «Омск-информу» сын бизнесмена, депутат Госдумы Игорь Антропенко, надежда, что объект наконец-то построят, обретает все более четкие очертания. Но все уперлось в здание фабрики «Луч», которое является памятником архитектуры и при этом находится в аварийном состоянии.

– Вопрос регулярно рассматривается на инвестиционном совете при губернаторе. Поэтому есть надежда, что проект будет реализован.Там много мороки с разрешительной документацией, – пояснил Игорь Антропенко. – Сложность в том, что на территории застройки расположен памятник архитектуры. И пришлось разделить на два проекта: один – реставрация старинного здания и второй – возведение нового. Их ведут разные административные органы. И существуют объективные сложности с увязкой этих двух проектов.

В связи с этим время начала строительства гостиницы еще не определено.