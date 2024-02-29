Инвестор решил все вопросы по земельным отношениям и зданию бывшей фабрики «Луч». И теперь готовится к решающей стадии – возведению.

Инвестор решил все вопросы по земельным отношениям и зданию бывшей фабрики «Луч». И теперь готовится к решающей стадии – возведению.

Заместитель мэра, директор департамента экономической политики Омска Елена Дячук пояснила ситуацию со строительством первой пятизвездочной гостиницы в Омске. По ее словам, инвестор очень скоро получит разрешение на строительство.

– Возведение гостиницы находится в начальной стадии. В ближайшее время инвестор получит разрешение на строительство. И приступит к реализации проекта. У них были некоторые вопросы по земельным отношениям и объекту культурного наследия, который находится на этой территории. Но теперь все они урегулированы, – подчеркнула Елена Дячук.

Ранее сын инвестора проекта главы компании «Основа Холдинг» Александра Антропенко, депутат Игорь Антропенко, сообщал «Омск-информу», что первый омский пятизвездочный отель назвать «Хилтоном» не получится из-за санкций. Уже известно, что здание «Луча» отреставрируют к 2026 году. Стоимость гостиницы обойдется в 4 млрд рублей.