Омск-Информ
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·Образование

Однако по-прежнему не хватает преподавателей математики, русского и английского языков.
По данным департамента образования на 15 августа, в школах Омска не хватает около 450 учителей. Самыми дефицитными остаются математики (80 открытых вакансий), педагоги русского языка и литературы (65 вакансий), английского языка (51 вакансия), физики (31 вакансия) и технологии (30 вакансий).
Как сообщает «Город55», нехватка учителей наблюдается по 15 дисциплинам. Открыты также 42 вакансии для педагога начальных классов.
Отметим, что по сравнению с мартом, дефицит учителей уменьшился. Ранее школам требовалось больше 100 учителей начальных классов, 80 учителей математики, 77 учителей русского языка и литературы, 59 учителей английского языка и т. д.
Данные за июль говорили о нехватке более 1000 педагогов. Среди них было больше всего математиков – 120 вакансий.
·Образование

Однако по-прежнему не хватает преподавателей математики, русского и английского языков.
По данным департамента образования на 15 августа, в школах Омска не хватает около 450 учителей. Самыми дефицитными остаются математики (80 открытых вакансий), педагоги русского языка и литературы (65 вакансий), английского языка (51 вакансия), физики (31 вакансия) и технологии (30 вакансий).
Как сообщает «Город55», нехватка учителей наблюдается по 15 дисциплинам. Открыты также 42 вакансии для педагога начальных классов.
Отметим, что по сравнению с мартом, дефицит учителей уменьшился. Ранее школам требовалось больше 100 учителей начальных классов, 80 учителей математики, 77 учителей русского языка и литературы, 59 учителей английского языка и т. д.
Данные за июль говорили о нехватке более 1000 педагогов. Среди них было больше всего математиков – 120 вакансий.