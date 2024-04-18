В середине прошлого месяца в городе не хватало 739 педагогов, в настоящее время это число увеличилось до 939.

В середине прошлого месяца в городе не хватало 739 педагогов, в настоящее время это число увеличилось до 939.

В школах Омска за месяц увеличилось количество вакансий для учителей. В середине прошлого месяца в городе не хватало 739 педагогов, в настоящее время это число увеличилось до 939.

Больше всего школы нуждаются в учителях начальных классов – подобных вакансий более 100. Также в Омске не хватает 80 учителей математики, 77 учителей русского языка и литературы и 59 учителей английского языка.

Кроме того, в школы ищут преподавателей по физике, химии, биологии, истории, обществознанию и физкультуре. Также за месяц выросло число вакансий для воспитателей: 194 против 163 месяцем ранее.