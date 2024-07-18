Сильнее всего есть спрос на учителей математики, русского языка и литературы.

По данным на 15 июля, в омских школах и детских садах не хватает более 1 тыс. педагогов. Согласно информации омского департамента образования, больше всего не хватает учителей математики – 120 открытых вакансий.

Также существует дефицит преподавателей русского языка и литературы и английского языка – 95 и 81 вакансия соответственно. В Омске мало учителей начальных классов (78 вакансий), физики (29 вакансий) и обществознания (25 вакансий).

Что касается детских садов, то в них не хватает 196 воспитателей и 98 нянечек. Также детсады и школы находятся в поиске логопедов, педагогов-организаторов, психологов, дефектологов, тьюторов и вожатых.