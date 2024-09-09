Также угрозы посыпались на еще один банк в центре города. По факту инцидента полиция провела проверку.

Сегодня, 9 сентября, в первой половине дня в центре Омска, два банка получили сообщение о минировании. Отмечается, что речь идет о соседних зданиях: филиал Сбербанка находится на улице Маршала Жукова и ИТ-Банка, стоящего на улице Думской.

Сперва неизвестные позвонили в первый банк. Его сотрудников эвакуировали и попросили подождать результатов проверки на улице. Спустя час полицейские не обнаружили опасности и впустили персонал.

Однако приблизительно около 12:40 неизвестные позвонили в ИТ Банк с сообщением о минировании здания. В службе безопасности банка пояснили, что угрожавший имел «кубанский акцент». Полицейские в течение часа проверили информацию о нахождении взрывного устройства на объекте. Приблизительно около 14:15 полиция завершила проверку и впустила в здание взволнованный сообщениями персонал.

«Омск-информ» запросил комментарий у пресс-службы УМВД России по Омской области по поводу инцидента.

– Поступало анонимное сообщение. Информация была проверена, но не нашла подтверждения. Никаких предметов, представляющих опасность, не обнаружено, – сообщили в ведомстве.

Ранее мы сообщали о минировании ТЦ в Амурском поселке, который произошел в конце мая текущего года. К счастью, экипаж полиции и Росгвардии проверили здание и не обнаружили опасности.